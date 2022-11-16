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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Сили оборони завдали ударів по позиціях ЗС РФ у районі Кінбурнської коси, — ОК "Південь"

український військовий, зсу, позиції росіян, херсонська область, лівий берег
Українські військові завдають ударів по позиціях ворога на лівому березі Дніпра

За даними українського командування, ЗСУ атакували російські військові угруповання на лівому березі Дніпра. Минулої доби знищено два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.

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Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по позиціях ворога та районах скупчення живої сили та техніки на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси. Про це у своєму ранковому зведенні повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

Як уточнюється, протягом 15 листопада ЗСУ виконали понад 50 вогневих завдань. Зокрема, на лівому березі Дніпра було знищено два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.

Крім того, українська армія ліквідувала 15 одиниць авто- та бронетехніки противника, дві САУ та 15 осіб особового складу.

Обстріл України

Командування також повідомляє, що протягом минулої доби російські літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 випустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Каспійського моря і Ростовської області, а з акваторії Чорного моря — крилаті ракети морського базування типу "Калібр" ".

Вчора українські сили збили 12 ракет над Миколаївською областю, 7 — над Херсонською, 2 — над Дніпропетровською, по одній — в Одеській та Вінницькій областях.

На Миколаївщині вдалося збити дев'ять дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, ще один збили на Одещині.

Нагадаємо, країни G20 зробили спільну заяву через ракетну атаку РФ. Лідери держав "Великої двадцятки" засудили масовані удари Росії по українських регіонах та висловили співчуття Польщі.