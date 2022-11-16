Сили оборони завдали ударів по позиціях ЗС РФ у районі Кінбурнської коси, — ОК "Південь"

За даними українського командування, ЗСУ атакували російські військові угруповання на лівому березі Дніпра. Минулої доби знищено два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.

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Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по позиціях ворога та районах скупчення живої сили та техніки на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси. Про це у своєму ранковому зведенні повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

Як уточнюється, протягом 15 листопада ЗСУ виконали понад 50 вогневих завдань. Зокрема, на лівому березі Дніпра було знищено два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.

Крім того, українська армія ліквідувала 15 одиниць авто- та бронетехніки противника, дві САУ та 15 осіб особового складу.

Обстріл України

Командування також повідомляє, що протягом минулої доби російські літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 випустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Каспійського моря і Ростовської області, а з акваторії Чорного моря — крилаті ракети морського базування типу "Калібр" ".

Вчора українські сили збили 12 ракет над Миколаївською областю, 7 — над Херсонською, 2 — над Дніпропетровською, по одній — в Одеській та Вінницькій областях.

На Миколаївщині вдалося збити дев'ять дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, ще один збили на Одещині.

Нагадаємо, країни G20 зробили спільну заяву через ракетну атаку РФ. Лідери держав "Великої двадцятки" засудили масовані удари Росії по українських регіонах та висловили співчуття Польщі.