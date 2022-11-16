Пропавшую коллаборантку Губареву задержали по делу об экономических преступлениях, — росСМИ

Так называемая "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области пропала в Геническе 15 ноября. Последний раз ее видели возле здания фейкового "правительства".

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Так называемая "заместитель главы" оккупационной администрации Херсонской Екатерина Губарева и по совместительству жена бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева была задержана по делу об экономическом преступлении. Об этом российскому изданию "ТАСС" сообщили правоохранительные органы.

Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию Russia Today, что ее статус на данный момент неизвестен.

В то же время в российском МВД официально не подтверждают и не опровергает задержание Губаревой.

Что известно о Губаревой?

С июня 2022 года коллаборантка работает "заместителем руководителя" оккупационной администрации Херсонской области. До этого Екатерина Губарева была депутатом так называемого парламента "ДНР", занимала должность "замглавы МИД ДНР".

Напомним, 16 ноября Павел Губарев заявил об исчезновении Екатерины Губаревой на оккупированной части Херсонской области. Жену коллаборанта последний раз видели возле здания нелегитимной администрации в Геническе. Губарев звонил "главе" оккупационной администрации Владимиру Сальдо, но результата нет.

Ранее, 12 ноября оккупанты после бегства перенесли "столицу" Херсонской области в Геническ после бегства из Херсона.