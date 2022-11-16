Зниклу колаборантку Губарєву затримали у справі про економічні злочини, — росЗМІ

Так звана "заступниця голови" окупаційної адміністрації Херсонської області зникла в Генічеську 15 листопада. Востаннє її бачили біля будівлі фейкового "уряду".

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Так звану "заступницю голови" окупаційної адміністрації Херсонської Катерину Губарєву та за сумісництвом дружину колишнього "народного губернатора" Донецької області Павла Губарєва затримали у справі про економічний злочин. Про це російському виданню ТАСС повідомили правоохоронці.

Співрозмовник, знайомий із ситуацією, розповів виданню Russia Today, що її статус наразі невідомий.

Водночас у російському МВС офіційно не підтверджують та не спростовують затримання Губарєвої.

Що відомо про Губарєву?

З червня 2022 року колаборантка працює "заступницею керівника" окупаційної адміністрації Херсонської області. До цього Катерина Губарєва була депутаткою так званого парламенту "ДНР", обіймала посаду "заступниці голови МЗС ДНР".

Нагадаємо, 16 листопада Павло Губарєв заявив про зникнення Катерини Губарєвої на окупованій частині Херсонської області. Дружину колаборанта востаннє бачили біля будівлі нелегітимної адміністрації у Генічеську. Губарєв дзвонив "голові" окупаційної адміністрації Володимиру Сальдо, але без результату.

Раніше, 12 листопада окупанти після втечі перенесли "столицю" Херсонської області до Генічеська після втечі з Херсона.