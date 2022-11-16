"Ексгубернатор ДНР" Павло Губарєв заявив про зникнення його дружини у Генічеську (фото)

Катерина Губарєва зникла 15 листопада в окупованій частині Херсонської області. Її чоловік дзвонить "голові" окупованої Херсонщини Володимиру Сальдо, але результату нема.

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Колишній "народний губернатор" Донецької області Павло Губарєв повідомив про зникнення дружини. Про це колаборант написав у Telegram-каналі.

За його словами, Катерина Губарєва зникла 15 листопада в окупованій частині Херсонської області.

Дружину колаборанта востаннє бачили біля будівлі нелегітимної адміністрації у Генічеську. Павло Губарєв стверджує, що намагався додзвонитися до "голови" окупованої Херсонщини Володимира Сальдо для уточнення інформації, але "наразі безрезультатно".

"15 листопада близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, з того часу на зв'язок не виходила. Останнє місце, де її бачили — будівля уряду Херсонської області в Генічеську. Спроби додзвонитися до Сальдо, щоб дізнатися про місцеперебування Катерини, поки що безрезультатні", — зазначив Губарєв.

[ + – ] З червня 2022 року Катерина Губарєва обіймає посаду "заступника керівника" окупаційної адміністрації Херсонської області

Варто зазначити, що з червня 2022 року Катерина Губарєва обіймає посаду "заступника керівника" окупаційної адміністрації Херсонської області.

До цього вона була депутатом так званого парламенту "ДНР", обіймала посаду "заступника голови МЗС ДНР", у її Telegram-каналі не було оновлень з вечора 14 листопада.

Останні публікації колаборантки у заблокованій соцмережі "ВКонтакте" датуються від 15 листопада. Примітно, що "зникла" Катерина Губарєва заходила у свій обліковий запис 16 листопада близько 12:00 за київським часом.

Також варто зазначити, що наприкінці жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що дружина Павла Губарєва померла внаслідок травм, які вона отримала у ДТП.

Нагадаємо, що українська армія звільнила Херсон 11 листопада. Президент України Володимир Зеленський приїхав до звільненого від загарбників міста 14 листопада і підняв там прапор України.

Операція ЗСУ зі звільнення Херсона тривала з початку вересня, говорив головнокомандувач армією Валерій Залужний.

Після втечі російських військ з Херсона на лівий берег у Генічеськ перенесли так звану столицю Херсонської області. Усі колаборанти та представники "влади" переїхали до цього міста.