"Экс-губернатор ДНР" Павел Губарев заявил о пропаже его жены в Геническе (фото)
Екатерина Губарева исчезла 15 ноября в оккупированной части Херсонской области. Ее муж звонит "главе" оккупированной Херсонщины Владимиру Сальдо, но результата нет.
Бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев сообщил об исчезновении жены. Об этом коллаборант написал в Telegram-канале.
По его словам, Екатерина Губарева исчезла 15 ноября в оккупированной части Херсонской области.
Жену коллаборанта последний раз видели возле здания нелегитимной администрации в Геническе. Павел Губарев утверждает, что пытался дозвониться к "главе" оккупированной Херсонщины Владимиру Сальдо для уточнения информации, но "пока безрезультатно".
"15 ноября около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", — отметил Губарев.
Стоит отметить, что с июня 2022 года Екатерина Губарева занимает должность "заместителя руководителя" оккупационной администрации Херсонской области.
До этого она была депутатом так называемого парламента "ДНР", занимала должность "замглавы МИД ДНР", в ее Telegram-канале не было обновлений с вечера 14 ноября.
Последние публикации коллаборантки в заблокированной соцсети "ВКонтакте" датируются от 15 ноября. Примечательно, что "пропавшая" Екатерина Губарева заходила в свой аккаунт 16 ноября около 12:00 по киевскому времени.
Также стоит отметить, что в конце октября в СМИ появилась информация о том, что жена Павла Губарева скончалась в результате травм, которые она получила в ДТП.
Напомним, что украинская армия освободили Херсон 11 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный от захватчиков город 14 ноября и поднял там флаг Украины.
Операция ВСУ по освобождению Херсона длилась с начала сентября, говорил главнокомандующий армией Валерий Залужный.
После бегства российских войск из Херсона на левый берег, в Геническ перенесли так называемую столицу Херсонской области. Все коллаборанты и представители "власти" переехали в этот город.