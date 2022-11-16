"Экс-губернатор ДНР" Павел Губарев заявил о пропаже его жены в Геническе (фото)

Екатерина Губарева исчезла 15 ноября в оккупированной части Херсонской области. Ее муж звонит "главе" оккупированной Херсонщины Владимиру Сальдо, но результата нет.

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Бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев сообщил об исчезновении жены. Об этом коллаборант написал в Telegram-канале.

По его словам, Екатерина Губарева исчезла 15 ноября в оккупированной части Херсонской области.

Жену коллаборанта последний раз видели возле здания нелегитимной администрации в Геническе. Павел Губарев утверждает, что пытался дозвониться к "главе" оккупированной Херсонщины Владимиру Сальдо для уточнения информации, но "пока безрезультатно".

"15 ноября около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", — отметил Губарев.

[ + – ] С июня 2022 года Екатерина Губарева занимает должность "заместителя руководителя" оккупационной администрации Херсонской области

Стоит отметить, что с июня 2022 года Екатерина Губарева занимает должность "заместителя руководителя" оккупационной администрации Херсонской области.

До этого она была депутатом так называемого парламента "ДНР", занимала должность "замглавы МИД ДНР", в ее Telegram-канале не было обновлений с вечера 14 ноября.

Последние публикации коллаборантки в заблокированной соцсети "ВКонтакте" датируются от 15 ноября. Примечательно, что "пропавшая" Екатерина Губарева заходила в свой аккаунт 16 ноября около 12:00 по киевскому времени.

Также стоит отметить, что в конце октября в СМИ появилась информация о том, что жена Павла Губарева скончалась в результате травм, которые она получила в ДТП.

Напомним, что украинская армия освободили Херсон 11 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный от захватчиков город 14 ноября и поднял там флаг Украины.

Операция ВСУ по освобождению Херсона длилась с начала сентября, говорил главнокомандующий армией Валерий Залужный.

После бегства российских войск из Херсона на левый берег, в Геническ перенесли так называемую столицу Херсонской области. Все коллаборанты и представители "власти" переехали в этот город.