"Сверхусилия": операция по освобождению Херсона длилась с сентября, — Залужный (фото)

Украина, по словам Главнокомандующего ВСУ, заплатила высокую цену за деоккупацию областного центра.

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Операция Вооруженных сил Украины по освобождению Херсона длилась с начала сентября. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В частности, украинский генерал поблагодарил всех военнослужащих из Сил обороны Украины в проведении успешной деоккупации Херсона от российских захватчиков.

По словам Валерия Залужного, спецоперация по освобождению областного центра длилась с начала сентября и закончилась успехом Вооруженных сил. Отдельно Главнокомандующий ВСУ напомнил, какой ценой Украине далась деоккупация Херсона.

"Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и окончилась нашим успехом. Однако она имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и сестрам! Мы знаем, за кого и за что сражаемся. Вместе к Победе!" — подытожил Валерий Залужный, комментируя недавнее освобождение Херсона.

[ + – ] Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, когда стартовала операция по освобождению Херсона

Отметим, что утром 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в освобожденный Херсон. Глава государства пообщался с военнослужащими в деоккупированном областном центре и поблагодарил западных союзников за поддержку нашей страны в войне против России.

Помимо этого, Владимир Зеленский принял участие в официальной церемонии поднятия украинского флага в центре Херсона. Во время визита в освобожденный город глава государства наградил военнослужащих, участвовавших в деоккупации областного центра.

На визит Владимира Зеленского в Херсон отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал освобожденный областной центр "частью России" и отказался оценивать поездку главы государства на юг Украины.