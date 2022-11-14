"Это Россия", — Кремль высказался о визите Зеленского в Херсон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Владимира Зеленского в деоккупированный город, напомнил о позиции Москвы.

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После того, как стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон, российские СМИ попросили прокомментировать это событие пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. От оценок визита Песков отказался, однако заявил, что Херсон является территорией России.

"Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации", — сказал Песков.

Напомним, 30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал документы об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом он заявил, что миллионы местных жителей во время псевдореферендумов сделали однозначный выбор в пользу РФ.

19 октября Путин объявил военное положение на территории аннексированных регионов. Прикрываясь этим решением, оккупанты вывезли все ценное с правого берега Херсонской области и объявили эвакуацию населения.

10 ноября отступление ВС РФ из Херсона прокомментировали в Минобороны России. Военное ведомство страны-агрессора назвало "маневром" передислокацию оккупационных подразделений на левый берег Днепра, который осуществляется на заранее подготовленные позиции.

Утром 14 ноября стало известно о визите Владимира Зеленского в Херсон. На встрече с украинскими защитниками он заверил, что ВСУ сконцентрируются на освобождении захваченных россиянами территорий Украины, а выходить за ее границы не собираются.