"Це Росія", — Кремль висловився про візит Зеленського до Херсона

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи візит Володимира Зеленського до деокупованого міста, нагадав про позицію Москви.

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Після того, як стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон, російські ЗМІ попросили прокоментувати цю подію прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова. Від оцінок візиту Пєсков відмовився, проте заявив, що Херсон є територією Росії.

"Ми залишаємо це без коментарів, ви знаєте, що це територія Російської Федерації", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 30 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав документи про анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Водночас він заявив, що мільйони місцевих жителів під час псевдореферендумів зробили однозначний вибір на користь РФ.

19 жовтня Путін оголосив воєнний стан на території анексованих регіонів. Прикриваючись цим рішенням, окупанти вивезли все цінне з правого берега Херсонської області та оголосили евакуацію населення.

10 листопада відступ ЗС РФ з Херсона прокоментували у Міноборони Росії. Військове відомство країни-агресора назвало "маневром" передислокацію окупаційних підрозділів на лівий берег Дніпра, який здійснюється на заздалегідь підготовлені позиції.

Вранці, 14 листопада, стало відомо про візит Володимира Зеленського до Херсона. На зустрічі з українськими захисниками він запевнив, що ЗСУ сконцентруються на звільненні захоплених росіянами територій України, а виходити за її кордони не збираються.