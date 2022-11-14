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"Надзусилля": операція зі звільнення Херсона тривала з вересня, — Залужний (фото)

Визволення Херсон деокупація ЗСУ війна вторгнення
Валерій Залужний розповів, коли розпочалася операція зі звільнення Херсона

Україна, за словами Головнокомандувача ЗСУ, заплатила високу ціну за деокупацію обласного центру.

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Операція Збройних сил України зі звільнення Херсона тривала з початку вересня. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зокрема, український генерал подякував усім військовослужбовцям із Сил оборони України у проведенні успішної деокупації Херсона від російських загарбників.

За словами Валерія Залужного, спецоперація зі звільнення обласного центру тривала з початку вересня та закінчилася успіхом Збройних сил. Окремо Головнокомандувач ЗСУ нагадав, якою ціною в Україні далася деокупація Херсона.

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона! Операція тривала з початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак вона має свою ціну. Вічна пам'ять полеглим побратимам і сестрам! Ми знаємо, за кого і за що боремося. Разом до Перемоги!" — підсумував Валерій Залужний, коментуючи нещодавнє звільнення Херсона.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, коли стартувала операція зі звільнення Херсона

Зазначимо, що вранці 14 листопада президент України Володимир Зеленський прибув із візитом у звільнений Херсон. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями у деокупованому обласному центрі та подякував західним союзникам за підтримку нашої країни у війні проти Росії.

Крім цього Володимир Зеленський взяв участь в офіційній церемонії підняття українського прапора в центрі Херсона. Під час візиту в звільнене місто глава держави нагородив військовослужбовців, які брали участь у деокупації обласного центру.

На візит Володимира Зеленського в Херсон відреагували у Кремлі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав звільнений обласний центр "частиною Росії" та відмовився оцінювати поїздку глави держави на південь України.