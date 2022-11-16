"Других вариантов не было": в Херсоне пришлось взорвать заминированное здание полиции (видео)

По словам Игоря Клименко, из-за замаскированной взрывчатки разминировать здание не представлялось возможным. А благодаря профессионализму и смекалке взрывотехников обошлось без пострадавших.

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Из-за того, что разминировать одно из зданий областного управления полиции в Херсоне не представлялось возможным, саперы были вынуждены его взорвать. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас от бывшего здания Главного управления полиции в Херсонской области осталась только груда камней.

Оккупанты замаскировали взрывчатку в здании, поэтому не было безопасного способа его разминировать.

Клименко отметил, что благодаря профессионализму и смекалке взрывотехников никто не пострадал.

"В общей сложности, полицейские саперы с начала деоккупации Херсона уже обследовали больше 400 га освобожденных территорий и изъяли свыше 4 тысяч взрывоопасных предметов. Продвигаемся дальше", — написал руководитель Нацполиции.

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