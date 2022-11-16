"Тут було пекло": росіяни використали в'язницю в Херсоні для тортур затриманих, – WP

За словами городян, машини військових із полоненими людьми до будівлі в'язниці для неповнолітніх приїжджали цілодобово. Затриманих витягували з мішками на голові.

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Російські військові використали в'язницю для неповнолітніх у захопленому Херсоні для тортур над затриманими людьми. Про це журналістам The Washington Post розповіли мешканці звільненого обласного центру.

Як пише видання, до триповерхової будівлі в'язниці цілодобово під'їжджали автомобілі окупантів із тонованим склом, звідти витягували людей з мішками на голові. Городяни зізнаються, що з вікон будівлі постійно долинали крики затриманих, яких катували.

Іноді двері в'язниці відчинялися і звідти виходили змучені люди. Інших полонених відправляли до інших в'язниць, і вони пропадали безвісти.

"Якщо і є пекло на Землі, то воно було тут", — прокоментував те, що відбувалося в місті 48-річний Сергій, який живе якраз навпроти в'язниці.

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до звільненого міста також зазначив, що російські військові звершували тут такі самі звірства, як і в інших регіонах країни, які вони захоплювали. Однак точну кількість жертв окупантів поки що назвати неможливо, ці факти лише розслідуються. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко вважає, що йдеться про тисячі полонених.

Від "неправильних" слів до татуювань

За даними журналістів, росіяни затримували місцевих мешканців через абсолютно надумані причини. Причиною для цього могло стати "неправильне" татуювання, випадково упущене слово або елемент одягу, який не сподобався військовим РФ.

"Вони хапали всіх, до кого могли дістатися: партизанів, активістів, будь-кого", — ділиться місцева мешканка Лариса.

Так, одну з жінок у місті затримали на очах її сина-підлітка, вважаючи, що вона допомагає ЗСУ.

64-річний Олександр Кузьмін, який побував у полоні у росіян, зізнався, що у в'язниці співробітники ФСБ молотком побили йому ногу. Знаходячись у камері, він чув крики інших людей, яких катували.

Нагадаємо, у Міноборони Британії повідомили про підрив Каховської ГЕС. За даними британської розвідки, три затвори водоскиду греблі залишилися практично неушкодженими. Але їхнє руйнування призведе до затоплення понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

Раніше в Пентагоні відреагували на визволення Херсона. У Міноборони США зазначають, що з настанням холодів інтенсивність боїв в Україні може знизитися і наголосив, що підтримка України з боку Вашингтона не залежить від погодних умов.