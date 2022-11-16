Сильної повені не буде: у Міноборони Британії повідомили про підрив Каховської ГЕС

За даними британської розвідки, три затвори водоскиду греблі залишилися практично неушкодженими. Але їхнє руйнування призведе до затоплення понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

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Російські війська під час відступу 11 листопада завдали значної шкоди Каховській ГЕС, проте не варто побоюватися сильної повені лівого берега Дніпра, повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

За даними британської розвідки, росіяни зруйнували три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці греблі, через що переправи стали непрохідними. "Ймовірно, це було зроблено у спробі перешкодити майбутньому просуванню українських військ", — йдеться у повідомленні британського відомства.

Водночас зазначається, що три водоскиди нижче цієї частини греблі залишилися практично неушкодженими, тому завдані збитки навряд чи призведуть до великих повеней нижче за течією.

Небезпека підриву Каховської ГЕС

Каховська гребля на Дніпрі є об'єктом великої гідроелектростанції, а також одним із двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії Дніпра. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Тож у разі підриву греблі, у зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, зокрема Херсон.

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Чи підірвуть росіяни Каховську ГЕС і що після цього буде

Крім того, існує небезпека обміління водних каналів, які живлять Дніпропетровську область та Кривий Ріг, оскільки у разі руйнування греблі рівень води у водосховищі впаде. Директор Інституту водних проблем та меліорації Академії наук України Михайло Яцюк припустив, що російські військові можуть підірвати греблю, і тоді вода стане на заваді ЗСУ, подолати яку через високий рівень і натиск буде неможливо.

[ + – ] Супутниковий знімок греблі Каховської ГЕС

Раніше російські ЗМІ опублікували кадри підриву автомобільного мосту на Каховській ГЕС. За словами російського пропагандиста Олександра Коца під час відведення військ РФ з Херсона було підірвано всі три мости, що з'єднують обидва береги Дніпра.

У соцмережах 11 листопада з'явилися фотографії пошкоджень греблі Каховської ГЕС. На кадрах було видно, як вода витікає з фрагмента шлюзових воріт і секцій мосту, яких не вистачає.