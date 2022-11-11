Супутникові знімки показали нові пошкодження на греблі Каховської ГЕС (фото)

За даними місцевих пабліків, напередодні поряд із греблею було чути звуки вибухів. Гребля утримує приблизно 18 млн кубічних метрів води.

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За останню добу на греблі Каховської ГЕС з'явилися нові ушкодження, про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies, які публікує CNN.

Повідомляється, що вода витікає із трьох шлюзових воріт греблі. Невідомо, що спричинило таке пошкодження секції греблі поруч із західним берегом, і наскільки вона функціональна. Але, за даними місцевих пабліків, напередодні поряд із греблею було чути звуки вибухів.

На фото, що з'явилося в соціальних мережах у п'ятницю, 11 листопада, видно, як вода витікає з кутів шлюзових воріт і секцій мосту, котрих бракує. CNN геолокувало фото греблі та підтвердило його справжність.

[ + – ] Пошкоджена гребля

Незважаючи на те, що ЗСУ деокупували значні райони в Херсонській області, гребля у Новій Каховці все ще залишається не під українським контролем.

[ + – ] Знімок пошкодженої греблі

В Укргідроенерго заявили, що не знають про нові пошкодження греблі та не можуть надати додаткових коментарів.

Вода з водосховища греблі використовується для охолодження ядерних реакторів Запорізької АЕС, а сама гребля утримує приблизно 18 млн кубічних метрів води.

Раніше Фокус повідомляв про сильну пожежу в районі Каховської ГЕС. У місцевих пабліках з'явилися пости про серію вибухів і фото загорянь.

Нагадаємо, що головлікарка лікарні у Новій Каховці продала томографи в Сімферополь. Через діяльність колаборантки Катерини Грибовської важливе медобладнання з окупованого міста перевезли на кримський півострів.