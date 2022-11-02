Соцсети пишут о сильном пожаре в районе Каховской ГЭС (фото)

Местные паблики сообщают о серии взрывов и публикуют фото, на котором видны два источника огня.

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Вечером 2 ноября в Каховском районе слышали сильные взрывы, сообщают местные паблики. Вскоре телеграм-каналы опубликовали фото пожара в районе Каховской ГЭС. Судя по фото, огонь полыхает в двух местах.

От украинских официальных лиц комментариев об обстоятельствах инцидента пока не последовало.

Каховскую ГЭС российские оккупанты используют для переправы через Днепр. Оккупационная администрация пугает местных жителей тем, что ВСУ якобы готовят подрыв дамбы электростанции. Эту угрозу используют как повод для переселения местных жителей. Всего россияне планируют выселить из своих домов до 70 тыс. человек.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что ВСУ деоккупируют Херсон до конца осени. По его словам, после этого россияне могут прибегнуть к теракту на Каховской ГЭС, чтобы остановить продвижение украинских сил на левый берег Днепра. Однако он считает, что глобальной катастрофы удастся избежать, так как будет подорвана лишь дорога, которая проходит через дамбу, а также гидрозатворы плотины, что вызовет лишь частичное разрушение объекта.