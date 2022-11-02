Соцмережі пишуть про сильну пожежу в районі Каховської ГЕС (фото)

Місцеві пабліки повідомляють про серію вибухів і публікують фото, на якому видно два джерела вогню.

Related video

Увечері, 2 листопада, у Каховському районі чули сильні вибухи, повідомляють місцеві пабліки. Незабаром телеграм-канали опублікували фото пожежі у районі Каховської ГЕС. Судячи з фото, вогонь палає у двох місцях.

Від українських офіційних осіб коментарів про обставини інциденту поки не було.

Каховську ГЕС російські окупанти використовують для переправи через Дніпро. Окупаційна адміністрація лякає місцевих жителів тим, що ЗСУ нібито готують підрив дамби електростанції. Цю загрозу використовують як привід для переселення місцевих жителів. Загалом росіяни планують виселити зі своїх будинків до 70 тис. осіб.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що ЗСУ деокупують Херсон до кінця осені. За його словами, після цього росіяни можуть вдатися до теракту на Каховській ГЕС, щоб зупинити рух українських сил на лівий берег Дніпра. Однак він вважає, що глобальної катастрофи вдасться уникнути, оскільки буде підірвано лише дорогу, яка проходить через дамби, а також гідрозатвори дамби, що спричинить лише часткове руйнування об'єкта.