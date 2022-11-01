Із зони біля Дніпра на Херсонщині окупанти планують відселити до 70 тис. мешканців

Окупаційна влада регіону розширює на 15 кілометрів зону евакуації населення, оскільки існує загроза підриву дамби Каховської ГЕС нібито з боку ЗСУ.

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Окупаційна влада Херсонської області евакуювала жителів лівого берега Дніпра, які живуть у 15-кілометровій зоні біля річки. Як заявив "губернатор" регіону Володимир Сальдо, загалом планується вивезти до 70 тисяч осіб.

Рішення ухвалено на тлі загроз ракетних ударів по дамбі Каховської ГЕС, які, як стверджує колаборант, завдадуть із боку Збройних Сил України. Це призведе до затоплення територій Херсонської області, руйнування цивільної інфраструктури та гуманітарної катастрофи.

"У такій ситуації ухвалив рішення про розширення зони евакуації на 15 кілометрів від Дніпра. Це стосується населених пунктів Новокаховського міського округу, Голопристанського, Олешківського, Каховського, Горностаївського, Великолепетиського та Верхньорогачицького муніципальних округів", — написав Сальдо.

Помічник окупантів також заявив, що всім евакуйованим углиб Херсонської області та тим, хто виїде до регіонів РФ, виплатять одноразову допомогу у 100 тисяч рублів. Крім того, ці люди нібито отримають житловий сертифікат на покупку житла в Росії.

Нагадаємо, що евакуація населення Херсона на лівий берег Дніпра розпочалася 18 жовтня. Йшлося про Бериславський, Білозерський Снігурівський та Олександрівський муніципалітети.

Як заявив "заступник голови регіону" Кирило Стремоусов, на лівий берег Дніпра також переїхала так звана адміністрація Херсонської області. За його словами, там же сформовано "штаб територіальної оборони".

Раніше повідомлялося, що на думку оглядачів The New York Times, Збройні Сили України мають перевагу над російськими військами на Херсонському напрямку. В останні місяці вона стала відчутнішою, оскільки за допомогою західного озброєння українські захисники завдають точних ударів по критично важливих об'єктах супротивника.