ЗСУ мають перевагу над російськими військами на півдні України і це змінює перебіг війни, — NYT

У Херсонській області українська армія тепер може завдавати точніших і більш далеких ударів по ворогові завдяки західній артилерії.

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У ЗСУ з'явилася перевага над російськими військами на півдні Херсонської області. Українські військові завдають точніших ударів по критично важливих об'єктах та військах РФ за допомогою артилерії, ракет та безпілотників, які надали західні союзники. І це змінює перебіг війни з Росією, пише The New York Times.

Спочатку Росія мала перевагу на фронті, завдаючи ударів з далеких позицій, які були недосяжні для української зброї. Але останні місяці ситуація на півдні України змінилася. За словами військових експертів, які підтверджують і самих українських військових, потужна західна зброя допомогла ЗСУ отримати артилерійську перевагу у цьому районі над російськими військами.

Україна тепер має зброю, яка може бити далі і точніше, ніж раніше. У Росії ж виникли проблеми з високоточною зброєю на даному етапі війни.

Нова західна зброя допомагає, хоч і повільно, але просуватися ЗСУ до Херсона, єдиного обласного центру, який війська РФ змогли захопити з початку повномасштабного вторгнення у лютому цього року.

Ситуація на фронті може змінитися не на користь Росії, незважаючи на те, що її армія все ще залишається грізною силою, а сам Путін ясно заявив, що має намір виграти війну за будь-яку ціну.

Перевагу ЗСУ видно вже не лише в артилерії, а й українці показують свою перевагу за допомогою інших видів зброї. Це стосується безпілотників, які рано-вранці 29 жовтня завдали удару по російському кораблю в Севастополі. А це вже глибокий тил Росії, хоч це і окупована українська територія з 2014 року, і Крим вважався неприступним бастіоном. Як вже писав Фокус, Росія звинуватила Велику Британію в атаці на військові кораблі у Севастополі.

Щодо артилерійських ударів, то якщо раніше співвідношення пострілів було приблизно 1 до 10 на користь Росії, то тепер ситуація змінилася. І українці роблять приблизно таку саму кількість пострілів із російських позицій на півдні Херсонської області. Але тепер удари ЗСУ точніші, завдяки супутниковому наведенню, і українські війська можуть завдавати їх на більші відстані.

За словами одного з командирів артилерійської батареї ЗСУ на Херсонському фронті, тепер українці можуть дістати росіян, а вони нічого не можуть надати у відповідь, адже вони не мають такої зброї.

"У них закінчуються боєприпаси, інтенсивність завдання ударів знизилася в 3 рази. Їх можна перемогти", — говорить український військовий на ім'я Олександр.

Надана західними союзниками вогнева міць вже схилила шальки терезів на цій ділянці фронту на користь ЗСУ. Росіяни відводять важку техніку далі від лінії фронту, щоб її не дістали американські гаубиці M777.

Водночас усі мости в районі Херсона, якими постачаються припаси для російської армії, знаходяться під вогневим контролем ЗСУ. І це порушило логістичний ланцюжок постачання росіян. І тепер залишається питання: як довго російські війська зможуть протриматись у Херсоні?

Польський військовий експерт Конрад Музика вважає, що РФ не може підтримувати нормальне постачання своєї армії на західному березі Дніпра, де зараз веде свій наступ ЗСУ. І артилерійська перевага української армії вже є значною.

За словами експерта, на одній із дільниць фронту українські військові завдали настільки відчутного удару по російських позиціях за допомогою гаубиць та САУ, що їхні російські артилерійські позиції замовкли на більш ніж 48 годин.

Експерти вказують на те, що Росія не може проводити перекидання важкої техніки на західний берег Дніпра і тому її армія втратила хоч якусь перевагу, зокрема кількість зброї.

"У росіян немає важкого озброєння, немає припасів, вже холодно і часто йде дощ. У них важкий стан і це дуже впливає на моральний дух російських солдатів. Якщо вони спробують утриматися в Херсоні взимку, то для них це буде такий же Сталінград, як і для нацистів під час Другої світової війни", — каже український військовий на ім'я Олег.

Як уже писав Фокус, ЗСУ за минулу добу ліквідували 950 окупантів та 16 артилерійських систем армії РФ.

Також Фокус писав про те, що, за словами голови ГУР МО України Кирила Буданова, ЗСУ можуть звільнити Херсон уже до кінця листопада цього року.