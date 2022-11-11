Спутниковые снимки показали новые повреждения на дамбе Каховской ГЭС (фото)

По данным местных пабликов, накануне рядом с дамбой были слышны звуки взрывов. Дамба удерживает примерно 18 млн кубических метров воды.

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За последние сутки на дамбе Каховской ГЭС появились новые повреждения, об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies, которые публикует CNN.

Сообщается, что вода вытекает из трех шлюзовых ворот дамбы. Неизвестно, что послужило причиной такого повреждения секции дамбы рядом с западным берегом, и насколько она функциональна. Но, по данным местных пабликов, накануне рядом с дамбой были слышны звуки взрывов.

На фотографии, появившейся в социальных сетях в пятницу, 11 ноября, видно, как вода вытекает из углов шлюзовых ворот и недостающих секций моста. CNN геолоцировало фото дамбы и подтвердило его подлинность.

[ + – ] Поврежденная дамба

Несмотря на то, что ВСУ деоккупировали значительные районы в Херсонской области, дамба в Новой Каховке все еще остается не под украинским контролем.

[ + – ] Снимок поврежденной дамбы

В Укргидроэнерго заявили, что не знают о новых повреждениях плотины и не могут предоставить дополнительных комментариев.

Вода из водохранилища дамбы используется для охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС, а сама дамба удерживает примерно 18 млн кубических метров воды.

Ранее Фокус сообщал, о сильном пожаре в районе Каховской ГЭС. В местных пабликах появились посты о серии взрывов и фото возгораний.

Напомним, что главврач больницы в Новой Каховке продала томографы в Симферополь. Из-за деятельности коллаборантки Екатерины Грибовской важное медоборудование из оккупированного города перевезли на крымский полуостров.