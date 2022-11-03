Главврач больницы в Новой Каховке продала аппараты МРТ и КТ в Симферополь, – СМИ

Из-за действий коллаборантки Екатерины Грибовской захваченный город в Херсонской области остался без важного медоборудования. В октябре пособница оккупантов получила специальный знак отличия "Команда Путина".

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Так называемый главный врач Центральной районной больницы в оккупированной Новой Каховке Херсонской области Екатерина Грибовская продала аппараты МРТ, КТ и УЗИ в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу. Об этом пишет украинское издание "Риа Мелитополь".

Как уточняется, из-за действий коллаборантки захваченный город остался без важного медицинского оборудования.

По данным журналистов, Грибовская уже сбежала из Херсонской области, где идут боевые действия, на территорию России.

[ + – ] Екатерина Грибовская получила знак "команда Путина"

Ранее в октябре пророссийские СМИ сообщали, что пособница оккупантов получила специальный знак отличия "Команда Путина" –– "за особые заслуги в работе". Любопытно, что в статье не называют фамилию "главврача", а указывают ее лишь по имени-отчеству –– Екатерина Викторовна, однако в статье есть ее фотография.

Уроженка Новой Каховки Екатерина Грибовская до 2014 года жила в Одессе, но после этого выехала из областного центра.

Летом 2022 года российская власть "назначила" ее главным врачом больницы в оккупированном городе Херсонской области.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ, скорее всего, смогут завершить операцию по освобождению оккупированного Херсона до конца ноября. По его словам, в областном центре сейчас сосредоточены наиболее подготовленные и боеспособные подразделения российских войск.

Ранее жители Херсона рассказали, как оккупанты насильно выселяют из города.