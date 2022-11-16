Сильного наводнения не будет: в Минобороны Британии сообщили о подрыве Каховской ГЭС

По данным британской разведки, три затвора водосброса плотины остались практически неповрежденными. Но их разрушение приведет к затоплению более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

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Российские войска во время отступления 11 ноября нанесли значительный ущерб Каховской ГЭС, однако не стоит опасаться сильного наводнения левого берега Днепра, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, россияне разрушили три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы, из-за чего переправы стали непроходимыми. "Вероятно, это было сделано в попытке помешать будущему продвижению украинских войск", — говорится в сообщении британского ведомства.

Вместе с тем отмечается, что три водосброса ниже этой части плотины остались практически неповрежденными, поэтому нанесенный ущерб вряд ли приведет к крупным наводнениям ниже по течению.

Опасность подрыва Каховской ГЭС

Каховская плотина на Днепре является объектом крупной гидроэлектростанции, а также одним из двух основных пунктов пересечения дорог в нижнем течении Днепра. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Поэтому в случае подрыва дамбы, в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, в том числе и Херсон.

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Взорвут ли россияне Каховскую ГЭС и что после этого будет

Кроме того существует опасность обмеления водных каналов, которые питают Днепропетровскую область и Кривой рог, поскольку в случае разрушения плотины уровень воды в водохранилище упадет. Директор Института водных проблем и мелиорации Академии наук Украины Михаил Яцюк предположил, что российские военные могут подорвать плотину, и тогда вода станет помехой для ВСУ, преодолеть которую из-за высокого уровня и напора будет невозможно.

[ + – ] Спутниковый снимок дамбы Каховской ГЭС

Ранее российские СМИ опубликовали кадры подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС. По словам российского пропагандиста Александра Коца во время отвода войск РФ из Херсона были подорваны все три моста, соединяющие оба берега Днепра.

В соцсетях 11 ноября появились фотографии повреждений дамбы Каховской ГЭС. На кадрах было видно, как вода вытекает из фрагмента шлюзовых ворот и недостающих секций моста.