РосСМИ опубликовали видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

Во время масштабного отвода ВС РФ из Херсона также были взорваны Антоновский и железнодорожный мосты.

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Сильный взрыв прогремел на автомобильном мосту, который расположен возле Каховской ГЭС. Видеоролик с подрывом конструкции опубликовало пропагандистское издание "Известия".

В частности, в распоряжении российских журналистов оказались "эксклюзивные кадры", на которых запечатлен момент взрыва на автомобильном мосту возле Каховской ГЭС.

Подрыв происходит на 15-й секунде записи, после чего земля сотрясается от ударной волны, а камера фиксирует изображение с задержкой. Вероятно, автомобильный мост на Каховской ГЭС был взорван в темное время суток.

Информацию о подрыве автомобильного моста на Каховской ГЭС также подтверждает другой пропагандист, "военный корреспондент" Александр Коц. По его словам, во время масштабного отвода ВС РФ из Херсона были взорваны все три моста, которые соединяли оба берега Днепра — железнодорожный, Антоновский и на гидроэлектростанции в Новой Каховке.

[ + – ] Момент подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

Стоит отметить, что вечером 11 ноября были опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия повреждений на Каховской ГЭС. Как информировали журналисты CNN, вода вытекала сразу из трех шлюзовых ворот дамбы. Однако корреспонденты не знают, что послужило причиной такого повреждения секции дамбы рядом с западным берегом. В материале CNN также сказано, что дамба Каховской ГЭС, несмотря на успешное контрнаступление ВСУ, все еще остается под контролем российских войск.

Также сообщалось, что в начале ноября местные жители Херсонщины слышали мощные взрывы в районе Каховской ГЭС, после которых в районе гидроэлектростанции начался сильный пожар.