РосЗМІ опублікували відео підриву автомобільного мосту на Каховській ГЕС

Під час масштабного відведення ЗС РФ із Херсона також було підірвано Антонівський і залізничний мости.

Related video

Сильний вибух пролунав на автомобільному мосту, що розташований біля Каховської ГЕС. Відеоролик із підривом конструкції опублікувало пропагандистське видання "Известия".

Зокрема, у розпорядженні російських журналістів опинилися "ексклюзивні кадри", на яких зафіксовано момент вибуху на автомобільному мосту біля Каховської ГЕС.

Підрив відбувається на 15-й секунді запису, після чого земля трясеться від ударної хвилі, а камера фіксує зображення із затримкою. Ймовірно, автомобільний міст на Каховській ГЕС було підірвано в темну пору доби.

Інформацію про підрив автомобільного мосту на Каховській ГЕС також підтверджує інший пропагандист, військовий кореспондент Олександр Коц. За його словами, під час масштабного відведення ЗС РФ із Херсона було підірвано всі три мости, які з'єднували обидва береги Дніпра — залізничний, Антонівський і на гідроелектростанції в Новій Каховці.

[ + – ] Момент підриву автомобільного мосту на Каховській ГЕС

Варто зазначити, що ввечері 11 листопада було опубліковано супутникові знімки, на яких відображені наслідки пошкоджень на Каховській ГЕС. Як інформували журналісти CNN, вода випливала одразу з трьох шлюзових воріт греблі. Проте кореспонденти не знають, що спричинило таке пошкодження секції дамби поруч із західним берегом. У матеріалі CNN також сказано, що гребля Каховської ГЕС, незважаючи на успішний контрнаступ ЗСУ, все ще залишається під контролем російських військ.

Також повідомлялося, що на початку листопада місцеві жителі Херсонщини чули потужні вибухи в районі Каховської ГЕС, після яких у районі гідроелектростанції почалася сильна пожежа.