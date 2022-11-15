"Попереду ще запеклі бої": у Пентагоні відреагували на визволення Херсона

Після відходу із Херсона російські війська готуються до оборони на лівому березі Дніпра. Окупанти активно риють окопи та зводять оборонні споруди вздовж узбережжя річки.

Related video

Під час брифінгу в Пентагоні високопосадовець заявив, що звільнення Херсона є "значним досягненням" ЗСУ. При цьому в Міноборони США вважають, що армія РФ не збирається залишати решту окупованих територій, про що повідомляється на офіційній сторінці Пентагону.

У публікації йдеться про те, що вихід російських окупантів із правого берега Дніпра є найважливішим досягненням української сторони останнім часом. За словами чиновника, ЗСУ зараз зайняті зміцненням своїх позицій, а також очищенням Херсонської області від мін, залишених окупантами.

Спікер також підкреслив, що українці мають оцінити масштаб збитків, завданих російськими силами перед відходом з правобережжя. У Пентагоні зазначили, що ЗС РФ пошкодила об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема системи водопостачання.

Представник Міністерства також згадав про те, що після виходу з Херсона окупанти розпочали спорудження ліній оборони вздовж східного узбережжя Дніпра.

"Схоже, росіяни не схильні залишати решту окупованої України, безперечно, попереду ще запеклі бої", — заявив американський чиновник.

Він також припустив, що з настанням холодів інтенсивність боїв в Україні може знизитися і наголосив, що підтримка України з боку Вашингтона не залежить від погодних умов.

"Ми продовжуватимемо працювати разом з нашими міжнародними союзниками та нашими партнерами, щоб надати все, що потрібно для успіху на полі бою", — каже спікер Пентагону.

Зазначається, що незважаючи на невелике зниження інтенсивності російських обстрілів, Україна досі потребує великої кількості систем ППО. За словами представника Міноборони США, надання Україні засобів протиповітряної оборони залишається однією з пріоритетних тем для обговорення у Вашингтоні.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Великобританії назвали визволення Херсона стратегічним провалом командування військового командування Російської Федерації.

Ще Фокус писав про те, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю в деокупованому Херсоні, в якому подякував західним союзникам за допомогу та розповів про плани ЗСУ щодо Москви.