Російські окупанти викопали нові окопи у Новій Каховці (супутникові знімки)

У зв'язку із залишенням Херсона російські збройні сили активно готуються до можливих артилерійських обстрілів з боку ЗСУ.

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За даними супутникових знімків сервісу Planet.com, російські військові окопалися вздовж берега Дніпра на північ від Каховської ГЕС. Нові окопи також помічені островами Коса, про що повідомляє Радіо Свобода.

На думку фахівців, Збройні сили України після входу до Херсона не відразу контратакуватимуть російське угруповання на лівому березі Дніпра.

Повідомляється, що найімовірніше українські військові використовують звільнені території як плацдарм для артилерійських обстрілів позицій ЗС РФ, сконцентрованих зі східного боку річки.

Судячи з супутникових знімків, у Росії активно готуються до такого сценарію. Про це говорить низка свіжих окопів, виритих уздовж узбережжя Дніпра.

[ + – ] Окупанти продовжують рити окопи на лівому березі Дніпра

Нові оборонні споруди, довжиною приблизно 2 кілометри, зафіксовані сервісом Planet.com на північ від Каховської гідроелектростанції Знімки, зроблені 10 листопада, говорять про те, що до лінії оборони додалися укріплення для військової техніки.

Біля Новокахівської ГЕС окупанти викопали 1200-метрову траншею на острові Коса. Крім того, в окупованій Новій Каховці зафіксовані окопи біля причалу, який, ймовірно, служив пунктом перекидання військових сил РФ. Для цього швидше за все було використано поромну переправу.

Також згадується, що під час відступу із західного берега Дніпра військові РФ підірвали напівзруйнований Антонівський міст. Супутникові знімки вказують на те, що перед цим окупанти зробили оборонний пункт біля в'їзду на міст.

Нагадаємо, що російські солдати будують нову лінію оборони під Мелітополем, очікуючи на наступ ЗСУ у бік Кримського півострова.

Ще Фокус писав про те, що у Курській області росіяни зібралися копати окопи біля магазинів. Місцева влада заявляє, що всього в регіоні збираються спорудити три лінії оборони.