Российские оккупанты вырыли новые окопы в Новой Каховке (спутниковые снимки)

В связи с оставлением Херсона, российские вооруженные силы активно готовятся к возможным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.

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По данным спутниковых снимков сервиса Planet.com, российские военные окопались вдоль берега Днепра к северу от Каховской ГЭС. Новые окопы также замечены на острова Коса, о чем сообщает Радио Свобода.

По мнению специалистов, Вооруженные силы Украины после входа в Херсон не станут сразу контратаковать российскую группировку на левом берегу Днепра.

Сообщается, что вероятнее всего, украинские военные используют освобожденные территории как плацдарм для артиллерийских обстрелов позиций ВС РФ, сконцентрированных с восточной стороны реки.

Судя по спутниковым снимкам, в России активно готовятся к подобному сценарию. Об этом говорит ряд свежих окопов, вырытых вдоль побережья Днепра.

[ + – ] Оккупанты продолжают рыть окопы на левом берегу Днепра

Новые оборонные сооружения, длиною примерно в 2 километра, зафиксированы сервисом Planet.com к северу от Каховской гидроэлектростанции Снимки, сделанные 10 ноября, говорят о том, что к линии обороны добавились укрепления для военной техники.

Возле Новокаховской ГЭС оккупанты вырыли 1200-метрову траншею на острове Коса. Кроме того, в оккупированной Новой Каховке зафиксированы окопы около причала, который вероятно служил пунктом переброски военный сил РФ. Для этого скорее всего была использована паромная переправа.

Также упоминается, что во время отступления из западного берега Днепра военные РФ подорвали полуразрушенный Антоновский мост. Спутниковые снимки указывают на то, перед этим оккупанты сделали оборонный пункт возле въезда на мост.

Напомним, что российские солдаты строят новую линию обороны под Мелитополем, в ожидании наступления ВСУ в сторону Крымского полуострова.

Еще Фокус писал о том, что в Курской области россияне собрались копать окопы возле магазинов. Местные власти заявляют, что всего в регионе собираются соорудить три линии обороны.