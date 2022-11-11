Антоновский мост все: в сети появились фото обрушенных пролетов переправы

Вечером 10 ноября появилось видео удара по Антоновскому мосту армией РФ. На опубликованных фото видно, что после атаки обрушилось несколько пролетов.

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Переправа через Днепр полностью потеряла возможность ее использования. В телеграм-канале "Николаевский Ванек" опубликовали фото разрушенного Антоновского моста.

На кадрах виден обрушенный пролет Антоновского моста, который соединял Херсон с левым берегом. Несмотря на туман, отчетливо видно, что как минимум пару пролетов полностью обрушено.

Вечером 10 ноября в российских телеграм-каналах распространили видео, на котором якобы фиксируется нанесение удара войсками РФ по Антоновскому мосту.

Также в телеграмм-канале "Демократична Сокира" опубликовали еще одно фото разрушенного Антоновского моста. На фото видно, что после удара по мосту уничтожено несколько пролетов.

Также российский пропагандист Александр Коц опубликовал видео с разрушенного Антоновского моста. Он уверяет, что на правом берегу войск РФ уже не осталось.

Напомним, ВСУ подошли к окраинам Херсона. Ночью наносили массированные удары по российским войскам, которые пытались перейти на левый берег Днепра.

Как заявил Зеленский, на юге Украины за сутки освободили 41 населенный пункт. Однако для деоккупации всей страны нужно пройти еще большой путь в дипломатии и непосредственно на поле битвы.