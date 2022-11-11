Антонівський міст все: у мережі з'явилися фото обвалених прольотів переправи

Увечері 10 листопада з'явилося відео удару по Антонівському мосту армією РФ. На опублікованих фото видно, що після атаки обвалилося кілька прольотів.

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Переправа через Дніпро повністю втратила можливість її використання. У телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" опублікували фото зруйнованого Антонівського мосту.

На кадрах видно обвалений проліт Антонівського мосту, який з'єднував Херсон із лівим берегом. Незважаючи на туман, чітко видно, що, як мінімум, кілька прольотів повністю обвалені.

Увечері 10 листопада в російських телеграм-каналах розповсюдили відео, на якому нібито фіксується завдання удару військами РФ по Антонівському мосту.

Також у телеграм-каналі "Демократична Сокира" опублікували ще одне фото зруйнованого Антонівського мосту. На фото видно, що після удару по мосту знищено кілька прольотів.

Також російський пропагандист Олександр Коц опублікував відео зі зруйнованого Антонівського мосту. Він запевняє, що правому березі військ РФ не залишилося.

Нагадаємо, ЗСУ підійшли до околиць Херсона. Вночі завдавали масованих ударів по російським військам, які намагалися перейти на лівий берег Дніпра.

Як заявив Зеленський, на півдні України за добу звільнили 41 населений пункт. Однак для деокупації всієї країни потрібно пройти ще великий шлях у дипломатії та безпосередньо на полі битви.