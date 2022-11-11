ВСУ подошли к окраинам Херсона, ВС РФ бегут: что известно о ночи в регионе (видео)

Украинские разведгруппы могли подойти на расстояние 18 километров от города, ведется огонь по колоннам российских военных. Оккупанты спасались бегством, им пришлось угонять лодки.

Related video

В Херсонской области быстро меняется ситуация на фронте, Вооруженные силы Украины приблизились к окраинам Херсона, украинские военкоры сообщали, что город уже в зоне действия украинской ствольной артиллерии.

Американский институт изучения войны предупреждал, что масштабная битва за Херсон не закончена. Российские войска по распоряжению Минобороны РФ приступили к новой фазе конфликта.

ВСУ приблизились к Херсону

Журналист Юрий Бутусов писал о выходе украинских разведывательных дозорных групп на рубеж менее чем в 18 км от города.

"Украинские войска пытаются ворваться в Херсон на плечах отступающего врага. По району переправ, где сосредотачиваются российские колонны, ведется огонь. Оценить эффективность, точность и плотность поражения можно будет только после освобождения города", — отметил он.

Местные паблики писали о звуках выстрелов в Херсоне утром 11 ноября, также сообщалось о "прилетах" по городу. Некоторые российские Telegram-каналы распространяли информацию о якобы заходе ВСУ в Херсон в дневное время суток и стягивании спецназа к городу.

Российские войска могли спешно покидать город на лодках, очевидцы слышали звуки моторов по всей береговой линии города. Ряд пророссийских пабликов пишет, что история с моторными лодками — это звуки иранских дронов Shahed.

Херсонская область — какие населенные пункты освободили

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 11 ноября официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов на юге.

В соцсетях писали об освобождении села Счастливое Херсонской области и поднятии флага Украины.

Украинские военные показывали видео из деоккупированной Качкаровки. Военный из подразделения Нацгвардии Украины установил в населенном пункте флаг Украины. Боец вспомнил о побратимах, воевавших за Мариуполь и защищавших завод "Азовсталь".

Вечером 10 ноября еще несколько населенных пунктов в Херсонской области перешли под контроль Украины — Пятихатки, Кучерское, Томарино, Боровой Кут и Евгеньевка.

Украинские военные отчитались об освобождении села Чкалово Бериславского района Херсонской области.

Антоновский мост под Херсоном "уничтожен"

Российские военкоры рассказывают о якобы полном уничтожении Антоновского моста после бегства оккупантов. Взрыв моста, по их информации, был сигналом к концу вывода захватчиков.

Очевидцы говорят, что по мосту и рядом были прилеты всю ночь, но переправа до сих пор стоит.

Помимо этого, пропагандисты говорили о взрывах в районе Каховской ГЭС и возможном уничтожении моста через этот объект. Эта информация еще не подтвердилась.

Напомним, что за 10 ноября Силы обороны Украины освободили 41 населенный пункт на юге страны. ВС РФ оставили после себя много мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Британская газета Financial Times отмечала, что Херсон важен для ВСУ в стратегическом плане. Важные дороги и логистические объекты армии РФ в Крыму окажутся в досягаемости РСЗО HIMARS.

В Офисе президента заявляли о желании России превратить Херсон в "город смерти". С левого берега Днепра оккупанты готовят артиллерию для обстрелов областного центра.