"Заводы работают в три смены": РФ готовит массированный удар по Украине, — ВСУ (видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что РФ не оставила своих намерений уничтожить украинскую инфраструктуру, но сейчас накапливает ресурсы для новых обстрелов.

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Россия снизила интенсивность ударов ракетами и беспилотниками по Украине, вероятно, из-за их дефицита. Сейчас в РФ заводы работают в три смены, чтобы накопить запасы для нового массированного обстрела украинской территории. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия не оставила своих намерений уничтожить украинскую инфраструктуру. Однако ВС РФ поняли, что одиночные удары являются неэффективными, ведь если летит небольшое количество ракет и ударных дронов, то украинские системы ПВО их сбивают.

"Вероятно, они накапливают какой-то запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений рушить нашу критическую инфраструктуру", — добавил спикер.

Юрий Игнат также рассказал, что в октябре РФ совершила 4 массированных удара по территории Украины. Для этого враг несколько месяцев накапливал ресурсы.

"В три смены заводы работают, чтобы хоть как-то пополнить запасы "Калибров" и ракет Х-101", — сказал он.

Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ готовится к повторению массированных ударов по украинской инфраструктуре. По его словам, российские войска активно используют иранские дроны, а теперь рассчитывают получить от Тегерана ракеты.

1 ноября CNN сообщал, что Иран передаст России около 1000 единиц вооружения. В частности, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и ударные беспилотники для войны в Украине. Последняя партия оружия из Тегерана включала около 450 беспилотников, их уже применили на территории Украины.