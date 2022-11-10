"Заводи працюють у три зміни": РФ готує масований удар по Україні, — ЗСУ (відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що РФ не залишила своїх намірів знищити українську інфраструктуру, але зараз накопичує ресурси для нових обстрілів.

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Росія знизила інтенсивність ударів ракетами та безпілотниками по Україні, ймовірно, через їхній дефіцит. Зараз у РФ заводи працюють у три зміни, щоб нагромадити запаси для нового масованого обстрілу української території. Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Росія не залишила своїх намірів знищити українську інфраструктуру. Проте ЗС РФ зрозуміли, що поодинокі удари є неефективними, адже якщо летить невелика кількість ракет та ударних дронів, то українські системи ППО їх збивають.

"Ймовірно, вони накопичують якийсь запас для того, щоб бити одним махом. Це не відкидається, тому що не залишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру", — додав речник.

Юрій Ігнат також розповів, що в жовтні РФ здійснила 4 масовані удари по території України. Для цього ворог кілька місяців накопичував ресурси.

"У три зміни заводи працюють, щоб хоч якось поповнити запаси "Калібрів" та ракет Х-101", — сказав він.

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ готується до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі. За його словами, російські війська активно використовують іранські дрони, а тепер розраховують одержати від Тегерана ракети.

1 листопада CNN повідомляв, що Іран передасть Росії близько 1000 одиниць озброєння. Зокрема, балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та ударні безпілотники для війни в Україні. Остання партія зброї з Тегерана включала близько 450 безпілотників, яку вже застосували на території України.