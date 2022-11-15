"Впереди еще ожесточенные бои": в Пентагоне отреагировали на освобождение Херсона

После отхода из Херсона российские войска готовятся к обороне на левом берегу Днепра. Оккупанты активно роют окопы и возводят оборонительные сооружения вдоль побережья реки.

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Во время брифинга в Пентагоне высокопоставленный военный чиновник заявил, что освобождение Херсона является "значительным достижением" ВСУ. При этом в Минобороны США считают, что армия РФ не собираются уходить из остальных оккупированных территорий, о чем сообщается на официальной странице Пентагона.

В публикации говорится о том, что выход российских оккупантов с правого берега Днепра является наиболее важным достижением украинской стороны за последнее время. По словам чиновника, ВСУ сейчас заняты укреплением своих позиций, а также очисткой Херсонской области от мин, оставленных оккупантами.

Спикер также подчеркнул, что украинцам предстоит оценить масштаб урона, нанесенного российскими силами перед уходом из правобережья. В Пентагоне отметили, что ВС РФ повредили объекты гражданской инфраструктуры, в частности системы водоснабжения.

Представитель Министерства также упомянул о том, что после ухода из Херсона оккупанты приступили к сооружению линий обороны вдоль восточного побережья Днепра.

"Похоже, русские не склонны покидать остальную часть оккупированной Украины, несомненно, впереди еще ожесточенные бои", — заявил американский чиновник.

Он также предположил, что с наступлением холодов интенсивность боев в Украине может снизиться и подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не зависит от погодных условий.

"Мы будем продолжать работать вместе с нашими международными союзниками и нашими партнерами, чтобы предоставить все, что нужно для успеха на поле боя", — говорит спикер Пентагона.

Отмечается, что несмотря на небольшое снижение интенсивности российских обстрелов, Украина до сих пор нуждается в большом количестве систем ПВО. По словам представителя Минобороны США, предоставление Украине средств противовоздушной обороны остается одной из приоритетных тем для обсуждения в Вашингтоне.

Напомним, что в Министерстве обороны Великобритании назвали освобождение Херсона стратегическим провалом командования военного командования Российской Федерации.

Еще Фокус писал о том, что Владимир Зеленский дал интервью в деоккупированном Херсоне, в котором поблагодарил западных союзников за помощь и рассказал о планах ВСУ относительно Москвы.