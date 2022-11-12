Освобождение Херсона — стратегический провал России, — Минобороны Великобритании
Полномасштабное вторжение в Украину принесло России огромные человеческие потери, международную изоляцию и унижение, считают в британском военном ведомстве.
Освобождение Херсона является очередным стратегическим провалом России в полномасштабной войне.
Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, Херсон был единственным крупным городом, который россияне смогли захватить в начале полномасштабного вторжения в Украину. И потерю контроля над областным центром Бен Уоллес назвал очередным стратегическим провалом ВС РФ в войне.
"Теперь, когда и его сдали, простые люди России, безусловно, должны спросить себя: для чего это все было?" – продолжил британский министр и добавил, что в этой кампании Россия понесла огромные человеческие потери и добилась исключительно изоляции с унижением на международной арене.
В заявлении, которое было обнародовано пресс-службой Минобороны Соединенного Королевства, также сказано, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в войне против России.Важно