Освобождение Херсона — стратегический провал России, — Минобороны Великобритании

Полномасштабное вторжение в Украину принесло России огромные человеческие потери, международную изоляцию и унижение, считают в британском военном ведомстве.

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Освобождение Херсона является очередным стратегическим провалом России в полномасштабной войне.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По словам Уоллеса, Херсон был единственным крупным городом, который россияне смогли захватить в начале полномасштабного вторжения в Украину. И потерю контроля над областным центром Бен Уоллес назвал очередным стратегическим провалом ВС РФ в войне.

[ + – ] Бен Уоллес: "Простые люди России, безусловно, должны спросить себя: для чего это все было?"

"Теперь, когда и его сдали, простые люди России, безусловно, должны спросить себя: для чего это все было?" – продолжил британский министр и добавил, что в этой кампании Россия понесла огромные человеческие потери и добилась исключительно изоляции с унижением на международной арене.

В заявлении, которое было обнародовано пресс-службой Минобороны Соединенного Королевства, также сказано, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в войне против России.

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