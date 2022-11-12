Новые центры силы. Каким может быть японо-британский альянс 2.0

Два островных государства. Два морских государства. Две монархии. Воспринимают друг друга как естественных союзников (в том числе и за счет двусторонних союзов с США) в вопросах безопасности, которые руководствуются схожими ценностными установками и схожими геополитическими задачами. Каким может быть союз Великобритании и Японии? Мнение.

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Премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Страны намерены усилить двустороннее сотрудничество на фоне активизации военных действий Китая и Северной Кореи.

Также Япония и Великобритания ускорят переговоры для скорейшего заключения соглашения, которое повысит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами.

Оборонный пакт, как предполагается, будет подписан в декабре и будет направлен на упрощение организации совместных учений и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.

Риши Сунак, таким образом, будет следовать линии Бориса Джонсона в том, что касается британской политики в Индо-Тихоокеанском регионе. Разумеется, загадывать о продолжительности этого не стоит…

Важно

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В начале мая в Лондоне прошла встреча Фумио Кисиды с Борисом Джонсоном. И хотя в своем заявлении для прессы Кисида отметил, что основной темой встречи было экономическое сотрудничество, было также объявлено, что стороны достигли "принципиального согласия" по двустороннему оборонному пакту. В частности, речь шла о проведении совместных учений между Королевскими вооруженными силами и Силами самообороны Японии, а также о Future Combat Air System Programme и военно-техническом сотрудничестве.

Кисида продолжает работать над двумя задачами:

во-первых, закрепление за Японией статуса одного из мировых центров силы;

во-вторых, расширение пространства для развития сил самообороны Японии, укрепление обороноспособности.

Япония уже заключила схожие договоренности с Австралией, Новой Зеландией, а также Филиппинами. Характерный тренд дипломатии Кисиды – укрепление обороноспособности за счет американских союзников.

Значимость оборонного сотрудничества с Британией состоит в том, что Япония выдвигается за пределы региона. Для Токио в условиях растущего противостояния с КНР важна поддержка со стороны Лондона, особенно с учетом возможного ослабления военно-политического союза с США, а тенденция к этому есть.

[ + – ] Риши Сунак в том, что касается британской политики в Индо-Тихоокеанском регионе, будет следовать линии Бориса Джонсона Фото: Getty Images

Для Британии отношения с Японией важны в рамках новых внешнеполитических инициатив, в частности, Global Britain, предусматривающей усиление присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Продвижение в Индо-Тихоокеанском регионе – необходимое условие для сохранения за Соединенным Королевством роли влиятельного международного актора.

Разговоры о смещении фокуса Британии в сторону Индо-Тихоокеанского региона идут еще с середины 2020 г., когда Лондон предложил организовать вместо G-7 и G-20 новую группу D-10, состоящую из 10 демократических стран (G-7 + Южная Корея, Индия и Австралия). По идее, группа должна решать проблемы, связанные как со сдерживанием Китая, так и со снижением уровня уязвимости морских коммуникаций в мировой торговле.

Расширение военно-морского присутствия КНР в Южно-Китайском море, стремление Пекина к усилению контроля над Гонконгом является поводом к усилению антикитайской риторики со стороны Британии.

Два островных государства. Два морских государства. Две монархии. Они воспринимают друг друга как естественных союзников (в том числе и за счет двусторонних союзов с США) в вопросах безопасности, которые руководствуются схожими ценностными установками и схожими геополитическими задачами.

Важно