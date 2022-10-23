Токио и Канберра против Пекина? Чего ждать от союза Японии и Австралии

"Токио стремится к дальнейшему укреплению своего оборонного сотрудничества с Канберрой, чтобы противостоять влиянию Китая, в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море, на фоне возможной эскалации ситуации в Тайваньском проливе. Австралия со своей стороны преследует те же цели и ищет союзников вне англосферы". Мнение эксперта.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Австралию и встретился с главой правительства Энтони Альбанезе.

Кисида и Альбанезе встретились в городе Перт на юго-западе страны, где подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Альбанезе заявил, что в рамках двустороннего партнерства японские военные будут тренироваться и проводить учения в северной Австралии вместе с военнослужащими Австралийских сил обороны. Двусторонние отношения теперь являются "особым стратегическим партнерством".

"Это будет компас, указывающий направление двустороннего сотрудничества на ближайшие десять лет", — сказал Кисида. "Я решительно настроен обеспечить страну всеми возможными средствами обороны, включая контрударные возможности (counterstrike capability) и фундаментально усилить обороноспособность Японии в ближайшие пять лет. Энтони это поддерживает", — заявил он.

Токио стремится к дальнейшему укреплению своего оборонного сотрудничества с Канберрой, чтобы противостоять влиянию Китая в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море и на фоне возможной эскалации ситуации в Тайваньском проливе. Австралия со своей стороны преследует те же цели и ищет союзников вне, так сказать, англосферы. На пресс-конференции Альбанезе сказал, что "знаковая" декларация "посылает четкий сигнал региону о нашем стратегическом сотрудничестве".

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Кстати, противодействие Китаю будет проявляться и в разведывательной деятельности. The Guardian опубликовал заявление японского посла в Австралии Ямагуми Синго о том, что подписанное соглашение предусматривает обмен разведданными о наращивании военной мощи и намерениях Китая в регионе.

В январе состоялся виртуальный саммит между Японией и Австралией, в ходе которого стороны подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны, и нынешнее соглашение между Токио и Канберрой стало логичным продолжением январского договора.

Январский договор — переговоры о котором шли долгие годы — имеет важное значение для Японии и является одним из маркеров внешней политики Фумио Кисиды. Договор устанавливает юридические рамки, позволяющие военнослужащим двух стран совершать взаимные визиты для проведения совместных учений.

Австралия стала первой страной после США, с которой Япония заключила соглашение по обороне — действительно историческое событие.

Подписание договора сигнализирует о нескольких тенденциях японской внешней политики:

во-первых, мягкий и очень ненавязчивый отход от безоговорочной проамериканской политики.

во-вторых, готовность Японии повысить свой авторитет и значение как самостоятельного игрока на не только региональной, но и мировой арене. Игрока, который все меньше и меньше зависит от ведущего партнера — США.

в-третьих, самый главный пункт, Кисида работает на изменение статуса Сил самообороны Японии. Это самая сложная задача для японского правительства, которая в будущем — не обязательно при Кисиде — должна быть реализована. Японии необходима полноценная армия, а не просто Силы самообороны, обладающие весьма ограниченным набором вооружений.

Договор же с Австралией показывает: японские Силы самообороны могут на двустороннем уровне взаимодействовать с Вооруженными силами другого государства. Государства, которое может быть равноправным союзником для Японии. При этом, договор не противоречит интересам Вашингтона, который является партнером Канберры по AUKUS.

Ко всему прочему, Япония и Австралия — союзники по QUAD, и обе активно продвигают концепцию Свободной и открытой Индо-Пацифики. Договор не вызвал гнева и со стороны Китая, который ограничился коротким заявлением о том, что двустороннее сотрудничество должно быть на благо всем странам региона и не должно быть направлено против третьей стороны.

Кисида — "голубь", потому резких изменений во внешнеполитический курс не вносит: внешняя политика Японии, при всей своей проамериканской видимости, будет становиться все менее и менее таковой, что в свою очередь повлияет на расстановку сил в регионе.

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