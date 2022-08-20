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Мнения

"А иначе пожалуемся Китаю". Как Восточный Тимор и Австралия поругались из-за газа

Восточный Тимор, Тимор Лешти, порт, погрузка контейнеров, грузы в порту
Фото: Getty Images | Погрузка контейнеров в порту Дили в Восточном Тиморе

"Президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта предупредил, что, если Австралия и Woodside Energy не поддержат строительство газопровода, его страна будет искать поддержки у Китая. Угрозы эти превращают экономический вопрос в геополитический, ведь Восточный Тимор имеет с Китаем весьма тесные связи". Мнение.

Тимор-Лешти (Восточный Тимор) — государство с низким уровнем дохода, где наблюдается "ограниченная диверсификация экономики", концентрирующаяся на сельском хозяйстве. Тем не менее, страна имеет значительные экономические возможности, преимущественно благодаря нефте- и газодобывающей отраслям.

Поддержав в мае 2011 года создание государственной нефтяной компании Timor Gas and Petroleum E.P, Тимор-Лешти приступил к реализации проекта Tasi Mane по развитию трех промышленных кластеров на южном побережье, которые должны стать основой нефтяной промышленности страны.

Проект включает в себя развитие прибрежной зоны от Суаи до Бисо и создание инфраструктуры, необходимой для поддержки растущего энергетического сектора.

В конце 2018 года правительство Тимора-Лешти согласилось приобрести 30% долю американской компании ConocoPhillips в газовом консорциуме Greater Sunrise. ConocoPhillips владеет газоперерабатывающим заводом в Дарвине, на севере Австралии, и это важный момент. Практически сразу после покупки доли ConocoPhillips, Восточный Тимор приступил к покупке доли Greater Sunrise в Royal Dutch Shell (26,56%) за $300 млн. Партнерами Восточного Тимора по разработке Greater Sunrise выступают Woodside Petroleum (Австралия) и Osaka Gas (Япония).

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В настоящее время Woodside владеет 33,44% акций Greater Sunrise, а Timor GAP — национальная нефтяная компания Восточного Тимора — 56,56% после выкупа ConocoPhillips и Shell. Osaka Gas принадлежит 10%.

Нефтяные и газовые месторождения Greater Sunrise, которые оцениваются в $71 млрд, имеют решающее значение для будущего Тимора-Лешти. Кроме того, одной из причин стремления Восточного Тимора к разработке Greater Sunrise является попытка восполнения сокращающихся доходов от практически изжившего себя месторождения Bayu-Udan.

Австралия и Тимор-Лешти — близкие соседи. С момента обретения Тимором-Лешти независимости в 2002 году Австралия была и остается его крупнейшим партнером по официальной помощи в целях развития.

Особое место в отношениях государств занял Договор о делимитации морских границ в Тиморском море, подписанный в 2018 году и ратифицированный тиморским парламентом в 2019 году.

Договор охватывает делимитацию как континентального шельфа (права на разработку ресурсов морского дна), так и исключительной экономической зоны (права на разработку ресурсов в толще воды).

Помимо всего прочего, подписание договора обеспечило основу для разработки газового месторождения Greater Sunrise. Доходы от добычи должны быть разделены, но в пользу Тимора-Лешти. Нефтяные и газовые месторождения в зоне совместного освоения нефти Австралии и Восточного Тимора также должны были перейти в исключительную юрисдикцию Восточного Тимора.

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Greater Sunrise расположены гораздо ближе к Тимору-Лешти, примерно в 150 км до южного побережья страны, в то время как до северного побережья Австралии, до Дарвина — 450 км.

В настоящее время Woodside Energy предпочитает направлять газ для переработки через Дарвин. Что ожидаемо не устраивает тиморское правительство, которое требует приступить к построению газопровода от Greater Sunrise к южному побережью Тимора-Лешти.

Президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта предупредил, что его страна будет искать поддержки у Китая, если Австралия и Woodside Energy не поддержат строительство газопровода.

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Расположение Восточного Тимора, Австралии и делимитация акватории
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Расположение Восточного Тимора, Австралии и делимитация акватории
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Расположение Восточного Тимора, Австралии и делимитация акватории
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Woodside Energy утверждает, что подача газа в Дарвин по трубопроводу была бы более выгодной с коммерческой точки зрения, все же там развита соответствующая инфраструктура и есть LNG-терминал. К тому же, Greater Sunrise отделены от побережья Тимора-Лешти Тиморской впадиной глубиной 3300 м, что усложнит строительство. Но независимое исследование показало, что этот проект вполне реализуем технически.

Угрозы со стороны президента Рамуш-Орта превращают вопрос в геополитический, ведь Восточный Тимор имеет весьма тесные связи с Китаем.

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