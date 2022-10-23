Токіо та Канберра проти Пекіна? Чого чекати від союзу Японії та Австралії

"Токіо прагне до подальшого зміцнення своєї оборонної співпраці з Канберрою, щоб протистояти впливу Китаю, зокрема у Східно-Китайському та Південно-Китайському морі, на тлі можливої ескалації ситуації в Тайванській протоці. Австралія зі свого боку переслідує ті самі цілі та шукає союзників поза англосферою". Думка експерта.

Related video

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув з візитом до Австралії та зустрівся з главою уряду Ентоні Альбанезе.

Кісіда та Альбанезе зустрілися у місті Перт на південному заході країни, де підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та оборони. Альбанезе заявив, що в межах двостороннього партнерства японські військові тренуватимуться і проводитимуть навчання у північній Австралії разом із військовослужбовцями Австралійських сил оборони. Двосторонні відносини тепер є "особливим стратегічним партнерством".

"Це буде компас, який вказуватиме напрямок двосторонньої співпраці на найближчі десять років", — сказав Кісіда. "Я рішуче налаштований забезпечити країну всіма можливими засобами оборони, включаючи контрударні можливості (counterstrike capability) і фундаментально посилити обороноздатність Японії протягом п'яти років. Ентоні це підтримує", — заявив він.

Токіо прагне до подальшого зміцнення своєї оборонної співпраці з Канберрою, щоб протистояти впливу Китаю, зокрема у Східно-Китайському та Південно-Китайському морі, і на тлі можливої ескалації ситуації в Тайванській протоці. Австралія зі свого боку має ті ж цілі і шукає союзників поза, так би мовити, англосферою. На пресконференції Альбанезе сказав, що "знакова" декларація "надсилає чіткий сигнал регіону про нашу стратегічну співпрацю".

Важливо

Саміт G20 і доктрина Відодо. Чому Індонезія хоче стати посередником у російсько-українській війні

До речі, протидія Китаю виявлятиметься й у розвідувальній діяльності. The Guardian опублікував заяву японського посла в Австралії Ямагумі Сінго про те, що підписана угода передбачає обмін розвідданими про нарощування військової могутності та наміри Китаю в регіоні.

У січні відбувся віртуальний саміт між Японією та Австралією, під час якого сторони підписали договір про співпрацю у сфері оборони, і нинішня угода між Токіо та Канберрою стала логічним продовженням січневого договору.

Січневий договір — переговори про який тривали роки — має важливе значення для Японії і є одним з маркерів зовнішньої політики Фуміо Кісіди. Договір встановлює юридичні межі, що дозволяють військовослужбовцям двох країн здійснювати взаємні візити щодо спільних навчань.

Австралія стала першою країною після США, з якою Японія уклала угоду щодо оборони — справді історична подія.

Підписання договору сигналізує про кілька тенденцій японської зовнішньої політики:

по-перше, м'який і дуже ненав'язливий відхід беззастережної проамериканської політики.

по-друге, готовність Японії підвищити свій авторитет та значення як самостійного гравця на не лише регіональній, а й світовій арені. Гравця, який все менше залежить від провідного партнера — США.

по-третє, найголовніший пункт Кісіда працює на зміну статусу Сил самооборони Японії. Це найскладніше завдання для японського уряду, яке в майбутньому — не обов'язково за Кісіда — має бути реалізовано. Японії необхідна повноцінна армія, а не просто Сили самооборони, які мають дуже обмежений набір озброєнь.

Договір з Австралією показує: японські Сили самооборони можуть на двосторонньому рівні взаємодіяти зі Збройними силами іншої держави. Держава, яка може бути рівноправним союзником для Японії. При цьому договір не суперечить інтересам Вашингтона, який є партнером Канберри з AUKUS.

До того ж Японія та Австралія — союзники з QUAD, і обидві активно просувають концепцію Вільної та відкритої Індо-Пацифіки. Договір не викликав гніву і з боку Китаю, який обмежився короткою заявою про те, що двостороння співпраця має бути на благо всім країнам регіону і не має бути спрямована проти третьої сторони.

Кісіда — "голуб", тому різких змін до зовнішньополітичного курсу не вносить: зовнішня політика Японії, за всієї своєї проамериканської видимості, ставатиме все меншою і меншою, що зі свого боку вплине на розстановку сил у регіоні.

Джерело.

Важливо