Звільнення Херсона — стратегічний провал Росії, — Міноборони Великобританії
Повномасштабне вторгнення в Україну завдало Росії величезних людських втрат, міжнародної ізоляції та приниження, вважають у британському військовому відомстві.
Визволення Херсона є черговим стратегічним провалом Росії в повномасштабній війні.
Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
За словами Воллеса, Херсон був єдиним великим містом, яке росіяни змогли захопити на початку повномасштабного вторгнення в Україну. І втрату контролю над обласним центром Бен Воллес назвав черговим стратегічним провалом ЗС РФ у війні.
"Тепер, коли і його здали, прості люди Росії, безумовно, повинні запитати себе: навіщо це все було?" — продовжив британський міністр і додав, що в цій кампанії Росія зазнала величезних людських втрат і досягла виключно ізоляції з приниженням на міжнародній арені.
У заяві, оприлюдненій пресслужбою Міноборони Сполученого Королівства, також сказано, що Великобританія продовжить надавати допомогу Україні у війні проти Росії.Важливо