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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Звільнення Херсона — стратегічний провал Росії, — Міноборони Великобританії

російський танк, згорілий танк, підбитий танк, Біляївка, Херсон
Фото: Getty Images | Згорілий танк армії РФ біля Біляївки на Херсонщині

Повномасштабне вторгнення в Україну завдало Росії величезних людських втрат, міжнародної ізоляції та приниження, вважають у британському військовому відомстві.

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Визволення Херсона є черговим стратегічним провалом Росії в повномасштабній війні.

Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За словами Воллеса, Херсон був єдиним великим містом, яке росіяни змогли захопити на початку повномасштабного вторгнення в Україну. І втрату контролю над обласним центром Бен Воллес назвав черговим стратегічним провалом ЗС РФ у війні.

Бен Воллес: "Прості люди Росії, безумовно, повинні запитати себе: навіщо це все було?"

"Тепер, коли і його здали, прості люди Росії, безумовно, повинні запитати себе: навіщо це все було?" — продовжив британський міністр і додав, що в цій кампанії Росія зазнала величезних людських втрат і досягла виключно ізоляції з приниженням на міжнародній арені.

У заяві, оприлюдненій пресслужбою Міноборони Сполученого Королівства, також сказано, що Великобританія продовжить надавати допомогу Україні у війні проти Росії.

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