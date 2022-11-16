"Здесь был ад": россияне использовали тюрьму в Херсоне для пыток задержанных, – WP

По словам горожан, машины военных с пленными людьми к зданию тюрьмы для несовершеннолетних приезжали круглосуточно. Задержанных оттуда вытаскивали с мешками на голове.

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Российские военные использовали тюрьму для несовершеннолетних в захваченном Херсоне для пыток над задержанными людьми. Об этом журналистам The Washington Post рассказали жители освобожденного областного центра.

Как пишет издание, к трехэтажному зданию тюрьмы круглосуточно подъезжали автомобили оккупантов с тонированными стеклами, оттуда вытаскивали людей с мешками на голове. Горожане признаются, что из окон здания постоянно доносились вопли задержанных, которых пытали.

Иногда двери тюрьма открывались и оттуда выходили измученные люди. Других пленных отправляли в другие тюрьмы, и они пропадали без вести.

"Если и есть ад на Земле, то он был здесь", — прокомментировал происходившее в городе 48-летний Сергей, который живет как раз напротив тюрьмы.

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в освобожденный город также отметил, что российские военные совершали здесь такие же зверства, как и в других регионах страны, которые они захватывали. Однако точное количество жертв оккупантов пока назвать невозможно, эти факты лишь расследуются. Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко считает, что речь идет о тысячах пленных.

От "неправильных" слов до татуировок

По данным журналистов, россияне задерживали местных жителей по абсолютно надуманным причинам. Причиной для этого могла стать "неправильная" татуировка, случайно оброненное слово или элемент одежды, непонравившийся военным РФ.

"Они хватали всех, до кого могли добраться: партизан, активистов, кого угодно", — делится местная жительница Лариса.

Так, одну из женщин в городе задержали на глазах ее сына-подростка, посчитав, что она помогает ВСУ.

64-летний Александр Кузьмин, побывавший в плену у россиян, признался, что в тюрьме сотрудники ФСБ молотком размозжили ему ногу. Находясь в камере, он слышал крики других людей, которых пытали.

Напомним, в Минобороны Британии сообщили о подрыве Каховской ГЭС. По данным британской разведки, три затвора водосброса плотины остались практически неповрежденными. Но их разрушение приведет к затоплению более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Ранее в Пентагоне отреагировали на освобождение Херсона. В Минобороны США отмечают, что с наступлением холодов интенсивность боев в Украине может снизиться и подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не зависит от погодных условий.