Херсон остается столицей области в составе РФ, — Песков

Кремль, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, не изменял статус "субъекта РФ" после передислокации оккупационных войск на левый берег Днепра.

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Херсон, который был освобожден Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления, остается столицей "субъекта России". Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, журналисты попросили прокомментировать топ-соратника Владимира Путина о том, какой сейчас статус у освобожденного Украиной Херсона.

По словам Дмитрия Пескова, областной центр, несмотря на отвод ВС РФ и передислокацию оккупационных подразделений на левый берег Днепра, остается столицей "субъекта России".

"Каких-либо иных решений не принималось", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на уточняющий вопрос журналистов о статусе Херсона.

[ + – ] Херсон остается столицей Херсонской области в составе РФ, — Песков

Несколькими днями ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже комментировал масштабный отвод войск РФ из Херсона. По его словам, Кремль продолжит считать Херсонскую область "субъектом России" даже после передислокации оккупационных подразделений на левый берег Днепра. Дмитрий Песков также заявил, что Россия не жалеет об аннексии украинского региона и не планирует вносить никаких изменений в статус Херсона после его освобождения Украиной.

Также сообщалось, что оккупанты после передислокации своих войск на левый берег Днепра перенесли "столицу" Херсонской области в Геническ. Курортный город, расположенный на берегу Азовского моря, коллаборанты называют "временным" административным центром захваченного региона.

Помимо этого, в Кремле отдельно отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы относительно захваченного региона и назвал освобожденный областной центр "частью России".