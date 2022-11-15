Херсон залишається столицею області в складі РФ, — Пєсков

Кремль, за словами прессекретаря Володимира Путіна, не змінював статусу "суб'єкта РФ" після передислокації окупаційних військ на лівий берег Дніпра.

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Херсон, який був звільнений Збройними силами України під час контрнаступу, залишається столицею "суб'єкта Росії". Про це під час пресконференції заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Зокрема, журналісти попросили прокоментувати топсоратника Володимира Путіна про те, який зараз статус звільненого Україною Херсона.

За словами Дмитра Пєскова, обласний центр, незважаючи на відведення ЗС РФ та передислокацію окупаційних підрозділів на лівий берег Дніпра, залишається столицею "суб'єкта Росії".

"Яких-небудь інших рішень не ухвалювалося", — додав прессекретар Володимира Путіна, відповідаючи на запитання журналістів про статус Херсона.

[ + – ] Херсон залишається столицею Херсонської області у складі РФ, — Пєсков

Декількома днями раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков уже коментував масштабне відведення військ РФ з Херсона. За його словами, Кремль продовжить вважати Херсонську область "суб'єктом Росії" навіть після передислокації окупаційних підрозділів на лівий берег Дніпра. Дмитро Пєсков також заявив, що Росія не шкодує про анексію українського регіону та не планує вносити жодних змін до статусу Херсона після його звільнення Україною.

Також повідомлялося, що окупанти після передислокації своїх військ на лівий берег Дніпра перенесли "столицю" Херсонської області в Генічеськ. Курортне місто, розташоване на березі Азовського моря, колаборанти називають "тимчасовим" адміністративним центром захопленого регіону.

Крім цього, у Кремлі окремо відреагували на візит президента України Володимира Зеленського в Херсон. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков нагадав про позицію Москви щодо захопленого регіону та назвав звільнений обласний центр "частиною Росії".