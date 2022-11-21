Армія Росії обстріляла Херсон, який у Кремлі називають "центром області у складі РФ"

Місцеві жителі розповіли журналістам, що окупанти б'ють із "градів", ствольної артилерії та мінометів, є поранені та загиблі.

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Російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі в деокупованому Херсоні, є поранені. Про це розповів перший заступник голови Херсонської області Юрій Соболевський.

Він додав, що постраждалим надається медична допомога.

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", — написав він.

Крім того, у Головному управлінні Нацполіції у Херсонській області повідомили про загиблих. Правоохоронці додали, що зараз немає точної інформації про жертв та поранених.

Місцеві жителі обласного центру розповіли журналістам, що вибухи чують на острові (мікрорайон Корабел), у центрі та в районі Херсонського бавовняного комбінату. Окупанти б'ють із "градів", ствольної артилерії та мінометів.

Нагадаємо, 19 листопада армія Росії обстріляла гуманітарну точку під час роздачі хліба на Херсонщині. Внаслідок російської атаки кілька мешканців отримали поранення. Крім того, мінування території області росіянами також спричинило людські жертви.

Раніше, 16 листопада, в Херсоні довелося підірвати заміновану будівлю поліції. Через замасковану вибухівку розмінувати будівлю було неможливо.

15 листопада речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Херсон "залишається столицею області у складі РФ". Він тоді повідомив, що Кремль не змінював статусу "суб'єкта РФ" після відходу російської армії на лівий берег Дніпра Херсонської області.