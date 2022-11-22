ЗС РФ обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Запорізькій області, є загиблий

Пункт видачі гуманітарної допомоги перебував у будівлі школи, внаслідок ударів росіян загинув соціальний працівник, ще двох жінок поранено.

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Російські війська обстріляли місто Оріхів Запорізької області, один зі снарядів потрапив прямо до пункту видачі гуманітарної допомоги у будівлі школи. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Внаслідок ударів росіян загинув соціальний працівник, ще двох жінок було поранено.

Старух додав, що жертв серед мирних жителів могло бути значно більше. Їх вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги під час великого скупчення людей та черг. Також біля пунктів видачі обладнано укриття.

"Сумуємо разом із близькими постраждалих. Працюємо далі над удосконаленням систем безпеки для наших громадян. Рухаємось до перемоги! Бережіть себе!" — написав глава ОВА.

Нагадаємо, 21 листопада армія Росії обстріляла Херсон, який у Кремлі називають "центром області у складі РФ". Місцеві жителі розповіли журналістам, що окупанти били з "градів", ствольної артилерії та мінометів. Повідомлялося про загиблих та поранених.

Раніше, 19 листопада, російські війська завдали удару по пункті видачі хліба в Херсонській області. Внаслідок атаки кілька мешканців отримали поранення. Крім того, один автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі, що залишили окупанти.