Теряет потенциал: РФ способна нанести еще 3 массированных ракетных удара по Украине, — УП

Силовики рассказали журналистам, что РФ понадобится около 14-17 месяцев, чтобы восстановить свои стратегические ракетные запасы.

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Россия теряет свой ракетный потенциал. После последних массированных обстрелов объектов украинской критической инфраструктуры подобной волны ударов хватит еще на 3 раза. Об этом изданию "Украинская правда" сообщили источники из силового блока.

Силовики рассказали журналистам, что украинским силам противовоздушной обороны уже удается сбивать около 70% российских ракет и дронов. В то же время России понадобится около 14-17 месяцев, чтобы восстановить свой ракетный потенциал.

По информации издания, сейчас РФ тратит остатки стратегических ракетных запасов, а быстро восстановить их она не способна. Кроме того, российские войска вынуждены использовать ядерные боеприпасы, убирая оттуда ядерные боеголовки.

Источники отмечают, что о проблемах России с ракетами свидетельствует то, что она ищет возможности поставок иранских баллистических ракет и большого количества ударных беспилотников.

"Если бы Москва могла оперативно обновлять запас ракет, то не искала бы импорта", — сказано в сообщении.

Напомним, 22 ноября министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько еще ракет осталось у России. Он отметил, что у ВС РФ остается много ракет воздушного запуска, однако "Искандеры" уже на исходе, их осталось чуть более 100.

21 ноября в Воздушных силах заявили, что российские войска могут нанести повторный массированный ракетный удар по Украине. Сейчас Москва копит силы и будет продолжать пытаться оставить украинцев без электричества.