ВС РФ копят силы: в Воздушных силах не исключают новые массированные удары по Украине

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что цель России — заставить Украину пойти на переговоры о перемирии, Москва не оставляет попыток оставить украинцев без электричества.

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Россия может продолжить наносить массированные ракетные удары по территории Украины, в частности, по объектам критической инфраструктуры, чтобы заставить Киев пойти на переговоры о перемирии. Это нужно Москве, чтобы перегруппировать свои войска и пойти в атаку с новыми силами. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он добавил, что Россия не оставляет попыток оставить украинцев без электричества.

"Удары можно ожидать когда-либо, от этого никто не застрахован. Россия не оставляет попыток все таки оставить нас в каком-то блэкауте", — сказал спикер.

Юрий Игнат рассказал, что массированные ракетные удары ВС РФ не могут наносить каждый день. Сейчас оккупанты копят вооружение и подтягивают ракеты на своих производствах.

По его словам, у России мало ракет баллистических ракет "Искандер", однако "Калибры" и Х-101 россияне продолжают изготовлять. Однако производство не может обеспечить их достаточное количество, потому что это высокотехнологическое оружие.

"Оно не делается за два дня, нужно неделя-две, чтобы накопить какое-то количество и чтобы закромах не было пусто… Поэтому они собственно и поднакапливают, чтобы в какое-то время ударить большим количеством ракет вместе с Shahed-136", — заявил Игнат.

Напомним, 20 ноября президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия выпустила по Украине 4700 ракет. В результате этого сотни населенных пунктов сожжены, а тысячи мирных жителей стали жертвами вторжения ВС РФ.

18 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что РФ своими обстрелами вывела из строя почти 50% энергосистемы Украины. 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет.