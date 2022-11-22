Сколько осталось ракет у РФ: в Минобороны Украины озвучили данные об арсенала врага
У российских войск все еще остается много ракет воздушного запуска, но Искандеров осталось чуть более 100.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько высокоточных ракет осталось в арсенале российской армии, а также четыре врага их арсеналов. Об этом сообщается на его странице в Твиттере.
Алексей Резников призвал демилитаризовать террористическое государство, чтобы жить в мире. Против российских ракет есть 4 противодействия:
- блестящее украинское ПВО
- бездарные российских ракетные войска
- западные санкции
- время
Вместе с тем на вооружении у РФ остаются ракеты наземного, воздушного и морского запуска.
Ракеты наземного запуска
- Искандеры — 119 (было 900)
- 3М-55 Оникс — 347 (было 470)
- С-300 — 6980 (было 8000)
Ракеты морского запуска
- Калибр — 229 (было 500)
Ракеты воздушного запуска
- Х-101 — 132 (144)
- Х-555 — 300 (150)
- Х-22/32 — 370 (120)
- Х-35 — 500 (356)
- Кинжал — 43 (43)
Напомним, массовый обстрел Украины 15 ноября обошелся российским войскам почти в 1 млрд долларов. Всего было запущено 96 ракет и дронов-камикадзе.
В ВВС Украины не исключают новые массированные удары. Враг копит силы.