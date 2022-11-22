Сколько осталось ракет у РФ: в Минобороны Украины озвучили данные об арсенала врага

У российских войск все еще остается много ракет воздушного запуска, но Искандеров осталось чуть более 100.

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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько высокоточных ракет осталось в арсенале российской армии, а также четыре врага их арсеналов. Об этом сообщается на его странице в Твиттере.

Алексей Резников призвал демилитаризовать террористическое государство, чтобы жить в мире. Против российских ракет есть 4 противодействия:

блестящее украинское ПВО

бездарные российских ракетные войска

западные санкции

время

Вместе с тем на вооружении у РФ остаются ракеты наземного, воздушного и морского запуска.

Ракеты наземного запуска

Искандеры — 119 (было 900)

3М-55 Оникс — 347 (было 470)

С-300 — 6980 (было 8000)

Ракеты морского запуска

Калибр — 229 (было 500)

Ракеты воздушного запуска

Х-101 — 132 (144)

Х-555 — 300 (150)

Х-22/32 — 370 (120)

Х-35 — 500 (356)

Кинжал — 43 (43)

Напомним, массовый обстрел Украины 15 ноября обошелся российским войскам почти в 1 млрд долларов. Всего было запущено 96 ракет и дронов-камикадзе.

В ВВС Украины не исключают новые массированные удары. Враг копит силы.