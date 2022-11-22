Втрачає потенціал: РФ здатна завдати ще 3 масованих ракетних ударів по Україні, — УП

Силовики розповіли журналістам, що РФ знадобиться близько 14-17 місяців, щоб поновити свої стратегічні ракетні запаси.

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Росія втрачає свій ракетний потенціал. Після останніх масованих обстрілів об'єктів української критичної інфраструктури подібної хвилі ударів вистачить ще на 3 рази. Про це "Українська правда" повідомили джерела із силового блоку.

Силовики розповіли журналістам, що українським силам протиповітряної оборони вже вдається збивати близько 70% російських ракет і дронів. Водночас Росії знадобиться близько 14-17 місяців, щоб відновити свій ракетний потенціал.

За інформацією видання, зараз РФ витрачає залишки стратегічних ракетних запасів, а швидко відновити їх не здатна. Крім того, російські війська змушені використовувати ядерні боєприпаси, забираючи звідти ядерні боєголовки.

Джерела зазначають, що про проблеми Росії з ракетами свідчить те, що вона шукає можливості постачання іранських балістичних ракет і великої кількості ударних безпілотників.

"Якби Москва могла оперативно оновлювати запас ракет, то не шукала б імпорту", — йдеться вповідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки ще ракет залишилося в Росії. Він зазначив, що в ЗС РФ залишається багато ракет повітряного запуску, проте "Іскандери" вже закінчуються, їх залишилося трохи більше 100.

21 листопада в Повітряних силах заявили, що російські війська можуть завдати повторного масованого ракетного удару по Україні. Зараз Москва збирає сили та продовжуватиме намагатися залишити українців без електрики.