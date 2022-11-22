Політв'язень та син командувача УПА: помер Герой України Юрій Шухевич

Смерть колишнього народного депутата України та сина командувача ОУН-УПА Романа Шухевича підтвердила його дружина Наталія.

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У ніч проти 22 листопада на 90-му році життя помер громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич. Він перебував у Німеччині на лікуванні, про що пише NTA.

Смерть чоловіка підтвердила дружина Юрія Наталія Шухевич.

[ + – ] Помер Юрій Шухевич

Зазначимо, що за кілька днів до початку повномасштабної війни з Росією під час ефіру проєкту "Говорить Великий Львів" Юрій Шухевич заявив, що така війна стане початком розвалу Росії.

Під час ефіру Юрій Шухевич заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну байдужі росіяни. Для нього головне — відновлення Радянського Союзу.

"А ще йому нетерпима сама думка про самостійну Україну, про її ймовірний вступ у НАТО. Але ця війна все-таки призведе до розпаду самої Російської Федерації. Адже одна справа — запускати війська у невеликі Чечню, Грузію, інше — у багатомільйонну Україну", — сказав тоді Юрій Шухевич.

Хто такий Юрій Шухевич?

Юрій Шухевич — український політичний та громадський діяч. Він народився 1933 року у теперішній Львівській області. У 11 його разом із матір'ю заарештувала радянська влада і відправила на заслання до Сибіру. 1946-го року його помістили до дитячого будинку для "ворогів народу", оскільки його батько Роман Шухевич був головнокомандувачем Української повстанської армії та учасником Організації українських націоналістів.

Загалом Юрій Шухевич провів 28 років у в'язницях та таборах СРСР. 1990-1994 став організатором та головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Запорізькій області. За словами представника місцевої влади, один зі снарядів потрапив прямо до пункту видачі гуманітарної допомоги у будівлі школи.

Ще нагадаємо, що українські журналісти повідомили, що РФ здатна завдати ще 3 масованих ракетних ударів по Україні. Силовики розповіли Українській правді, що РФ знадобиться близько 14-17 місяців, щоби відновити свої стратегічні ракетні запаси.