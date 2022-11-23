Похоже на хроники Второй мировой: боец 93-й бригады о непрерывных боях под Бахмутом (фото)

По словам военного, российские войска не считаются с потерями, за каждой отбитой атакой идет следующая и так весь день. Поля буквально усеяны трупами оккупантов.

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Боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказал о том, как российские войска идут в наступление под Бахмутом. Об этом он написал в Твиттере.

По словам военного, 22 ноября прошло в беспрерывных боях. Россия нагнала на позиции огромное количество пехоты.

"Пленные зеки называют цифру в 2к людей на весь участок. Уже начинаешь в это верить. Сейчас все становится похожим на хроники Второй мировой, п*дарами укрыта вся земля", — написал боец.

Он также рассказал как российские солдаты идут в наступление. В атаку идет группа из 10 человек, ВСУ по ним обрабатывает, отходят назад 4 выживших. После них идет следующая группа, снова получает отпор и снова отступает. В таких боях проходит весь день. Иногда российские военные, чтобы не попасть под украинский огонь, претворяются трупами и лежат на одном месте часами или же начинают рыть возле погибших окопы, чтобы выжить.

Несколькими днями ранее, 18 ноября этот же боец говорил, что он не видел такого количественного штурма с момента прибытия в Бахмут. Вдоль только одной посадки можно насчитать до 40 трупов, которые перемешаны с грязью. Он отмечает отличную работу украинской артиллерии.

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Добавим, в сводках Генштаба уже несколько недель Бахмут является одной из самых горячих точек на всей линии фронта. В сводке за 23 ноября указывается, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия.

Напомним, под Бахмутом погиб артист балета Киевского академтеатра оперетты Вадим Хлупьянец. Воин был родом из Донецка.

Ранее британская разведка сообщала, что ВС РФ перебросит части из-под Херсона на Бахмут.