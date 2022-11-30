"Без броників та касок": в ОП розповіли як ув'язнені з "Групи Вагнера" штурмують Бахмут

"Вагнерівці" використовують завербованих ув'язнених як "живе м'ясо". Їм дають у руки зброю та кидають на штурм українських позицій.

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Російські ув'язнені, яких завербувала "Група Вагнера", йдуть на штурм позицій під Бахмутом як "живе м'ясо". Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі.

Командування "вагнерівців" привозить на позиції ув'язнених без зброї. Пізніше їм видають так звані "верблюди". Отримавши зброю найманці без бронежилетів та касок набігають на позиції Сил оборони України.

"Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони становлять сотні таких людей, сподіваючись, що їм вдасться послабити нашу оборону. За спинами цього "м'яса" стоять кадрові. Нічого не змінюється в орді. Люди там були м'ясом завжди, такими і залишаться поки не піднімуть голову", — заявив Єрмак.

Додамо, в ранковому зведенні Генерального штабу повідомили, що на Бахмутському та Авдіївському напрямку РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворог наносить авіаудари та обстрілює з артилерії та танків населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки.

Нагадаємо, на думку Тома Купера, РФ продовжуватиме штурм Бахмута поки у них є ресурси. ЗСУ зможуть утримувати місто, оскільки щомісяця поповнюється навченими бійцями.

Раніше військовий аналітик пояснив вплив низьких температур на ЗС РФ під Бахмутом. У російських солдатів ступор від холоду.