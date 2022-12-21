Снайпери та диверсанти: Пригожин хоче наймати в "Групу Вагнер" із жіночих колоній

За словами "кухаря Путіна", така практика широко застосовувалася. І хоча на цьому шляху є перешкоди, це питання Пригожин сподівається "дотиснути".

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Російський олігарх і засновник військового угруповання "Вагнер" Євген Пригожин допустив можливість набору до лав снайперів і диверсантів жінок, які відбувають покарання у російських колоніях. При цьому "кухар Путіна" визнав, що цим шляхом він зустрів опір, але він сподівається це питання "дотиснути". Про це олігарх написав у Telegram.

Ідею наймати до лав "вагнерівців" жінок запропонував депутат Законодавчих зборів Свердловської області В'ячеслав Вегнер. У своєму зверненні до Пригожина він пише, що до нього звернулися жінки, які відбувають покарання у ВЧ-6 у Нижньому Тагілі, які готові вирушити на територію України воювати у ролі зв'язківців, лікарів і медсестер.

"Вони готові відправитися в зону СВО як зв'язківці, лікарі, медсестри, щоб надавати там посильну допомогу нашим військовослужбовцям. Вважаю, що вони можуть надати допомогу нашій країні. Прошу Вас розглянути це звернення", — йдеться у зверненні.

[ + – ] Пригожину запропонували набирати в "Групу Вагнер" жінок-в'язнів

На це Пригожин відповів, що він абсолютно згоден із пропозицією. Ба більше, олігарх вважає, що жінки також згодилися б як снайпери та диверсанти.

"Всім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю дотиснемо", — відповів Пригожин.

Нагадаємо, Олександр Агєєв, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство співака Михайла Круга, попросив відправити його на війну в Україну в складі "Групи Вагнер". За словами ув'язненого, він так хоче "викупити кров, пролиту в бандитських розбірках".

У Міноборони Великої Британії повідомили, що "вагнерівці" відіграють важливу роль у боях на виснаження біля Бахмута в Донецькій області. За даними британських розвідників, росіяни розробили тактику, за якої використовують велику кількість ув'язнених як витратний матеріал.